Депутат Рады заявил о начале на Украине масштабной операции по политической зачистке

Александр Дубинский считает, что об этом свидетельствует задержание руководителя инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский начал масштабную операцию по политической зачистке, чтобы устранить своих оппонентов, в частности своего предшественника на посту главы государства Петра Порошенко. Такое мнение высказал заключенный в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"В конце марта согласно Конституции истекают пятилетние полномочия президента, что потребует решения о передаче власти парламенту. Ключевым оппонентом власти в парламенте является Порошенко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.

По его словам, о начале "более масштабной операции по политической зачистке" свидетельствует задержание руководителя инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы. Его подозревают в незаконном завладении землями, относящимися к Киевской ГЭС. Однако, как пояснил Дубинский, Мазепа входит в окружение Порошенко. "Полагаю, ключевой интерес для Государственного бюро расследований (ГБР), выполняющего роль гестапо офиса президента, был поиск документов, которые позволят предъявить обвинения Порошенко", - указал депутат, добавив, что в феврале-марте, по его мнению, экс-президента попытаются заключить в СИЗО.

Также "ведется атака" на руководство другой оппозиционной силы - партии "Голос". Дубинский считает, что основная цель Зеленского - не допустить партии "Европейская солидарность" во главе с Порошенко и "Голос" к участию в коалиционном правительстве, "которое с большой долей вероятности придется создавать в марте-апреле". По словам Дубинского, на формировании такого правительства будут настаивать международные партнеры, "утомленные неэффективной монополией" пропрезидентской партии "Слуга народа". Депутат добавил, что Порошенко видит себя во главе коалиционного правительства.

Сам Дубинский с середины ноября 2023 года находится в СИЗО, его обвиняют в госизмене. Ранее он входил в пропрезидентскую партию "Слуга народа". Однако после того как в январе 2021 года США ввели санкции против Дубинского "из-за вмешательства" в президентские выборы, его исключили из партии. Тогда депутат начал открыто критиковать деятельность Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. В частности, он обвиняет руководство страны в укрывательстве коррупционных схем. Все обвинения в свой адрес Дубинский считает заказными и называет политическим преследованием за критику Зеленского и Ермака.