На Украине введут множественное гражданство для всех, кроме граждан РФ

Президент страны Владимир Зеленский сообщил, что это позволит предоставить гражданство "всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что внесет 22 января в Верховную раду законопроект, который введет в стране институт множественного гражданства. Украинский паспорт смогут получить в разных странах мира, за исключением РФ.

"Сегодня я вношу в Верховную раду Украины ключевой законопроект, который даст возможность принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, это позволит предоставить гражданство "всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира", за исключением граждан РФ.

Законопроект, в частности, позволит получить украинское гражданство иностранным добровольцам, которые воюют в Вооруженных силах Украины.