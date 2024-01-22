Медведчук заявил, что опыт истории подсказывает Украине единственный выбор в пользу РФ

По мнению главы движения "Другая Украина", западные кураторы вложили миллиарды долларов, чтобы украинцы перестали считать русский народ братским

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Единственным выходом из катастрофической ситуации, в которую по указке Запада загнал украинцев режим нынешнего президента страны Владимира Зеленского, может быть только выбор в пользу России, исторический опыт это подтверждает. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Есть ли выход из той тяжелой ситуации, что сегодня сложилась в стране? А выход простой: Украина должна перестать быть тараном для России, а украинцы - пушечным мясом для Запада. <...> Выбор России для украинцев - это исторический выбор, который их всегда спасал. Когда говорят об исторически русских землях, то они называются таковыми, поскольку в трудные времена всегда возвращались к России. Сегодня для украинцев трудные времена так или иначе, исторический опыт придется вспомнить, поскольку альтернативы просто нет", - написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Он напомнил, что Запад всегда пытался лишь вырезать, поработить и перекрестить украинцев. Он делает из Украины точку нестабильности и таран. "Запад сделал украинских граждан заложниками ситуации. Украина должна стать полигоном для западного оружия, а граждане - солдатами, спасая драгоценные жизни американских и европейских военных", - подчеркнул политик.

Он добавил, что западные кураторы вложили миллиарды долларов, чтобы украинцы перестали считать русский народ братским. "Из украинцев планомерно делали нацистов, ненавистников России и пушечное мясо для интересов Запада", - отметил Медведчук.

Политик сравнил нынешнюю Украину с камерой смертников, где людей вылавливают на улицах и отправляют без подготовки в зону боевых действий, унижают за "неправильный язык" или "неверные политические взгляды". "Украина перестала быть безопасной в первую очередь для своих граждан, о которых власть просто не думает", - написал он, подчеркнув, что украинцев обманули с двух сторон: Запад под видом "европейской мечты" заставляет их воевать за свои интересы, а власти собственной страны сделали все, чтобы огромные ресурсные потоки ушли не по прямому назначению, а на счастливое будущее отдельных чиновников-коррупционеров.

"Поражение потерпит власть Зеленского, а не народ", - отметил Медведчук. Он добавил, что более семи миллионов украинцев выбрали Россию и их число неуклонно растет.