Лукашенко сообщил, что проведет переговоры с Путиным перед заседанием Высшего госсовета СГ

Президент Белоруссии отметил, что встреча пройдет "в так называемом даже "один на один" формате, а не в узком составе"

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перед предстоящим в ближайшее время заседанием Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства (СГ) он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Накануне [заседания ВГС] мы с Владимиром Владимировичем проведем переговоры в так называемом даже "один на один" формате, а не в узком составе. Обсудим принципиальные вопросы, если будут какие-то дополнения к той повестке, которая предложена, мы прямо на заседании Высшего госсовета внесем такие предложения", - сказал Лукашенко на встрече в Минске с госсекретарем СГ Дмитрием Мезенцевым.

Лукашенко отметил, что "повестка дня примерная есть", но "никто никому не запрещает вносить предложения и изменения вплоть до рассмотрения и утверждения ее на заседании ВГС". "Приоритетный вопрос - выполнение союзных программ. Мы всегда констатировали, что мы здесь неплохо работаем", - сказал белорусский президент.

Он поинтересовался у госсекретаря, готов ли Постоянный комитет СГ к предстоящему заседанию ВГС, есть ли какие-либо трудности у Посткома, и нет ли необходимости принятия каких-либо дополнительных решений. Мезенцев подчеркнул, что принятое Лукашенко и Путиным в ноябре 2021 года решение о реализации 28 союзных программ, которое обозначило новый старт экономической интеграции, явилось комплексным взаимоувязанным масштабным документом, "который вывел систему отношений в Союзном государстве на принципиально иной уровень". "И то, что на заседании Совета министров [СГ] 29 ноября [2023 года] был утвержден проект декрета Высшего государственного совета, который подводит итог работы над 28 союзными программами, и который определяет, если поддержите вы, Владимир Владимирович, члены Высшего государственного совета, новый трехлетний этап - [на] 2024, 2025, 2026 годы - по реализации основных положений Договора о создании союзного государства с правом Совету министров утверждать планы и их корректировать, <...> это особо значимо", - сказал Мезенцев.

В начале декабря 2023 года Мезенцев сообщал, что Лукашенко и президент России Владимир Путин могут согласовать дату проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства в начале 2024 года. Ранее он информировал, что на Высший госсовет будут вынесены предложения по реализации положений Союзного договора, стратегии единого научно-технологического пространства Союзного государства, совершенствованию транспортной инфраструктуры. Госсекретарь отмечал, что в проект декрета Высшего госсовета впервые были включены вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия.