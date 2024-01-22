ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух отрядов террористов в секторе Газа

Операции армии обороны Израиля в секторе Газа продолжаются

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении двух террористических отрядов в секторе Газа.

"Операции ЦАХАЛ в секторе Газа продолжаются. В северной части сектора Газа военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили вооруженный террористический отряд. Войска ответили огнем и убили одного из террористов. Затем летательный аппарат нанес удар и уничтожил оставшихся террористов. Истребитель ЦАХАЛ нанес удар по военному комплексу, в котором действовал террористический отряд", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Кроме того, "в центральной части сектора Газа был уничтожен террористический отряд, продвигавшийся к военнослужащим, находившимся в этом районе", добавили военные. "Несколько террористов, пытавшихся устроить засаду на войска ЦАХАЛ, также были идентифицированы и уничтожены с воздуха в ходе совместной наземной и воздушной операции", - продолжили в армейском ведомстве.