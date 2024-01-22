Красносельский призвал упростить получение гражданства РФ для жителей Приднестровья

Президент непризнанной республики поручил местному парламенту и правительству "активизировать работу в этом направлении"

КИШИНЕВ, 22 января. /ТАСС/. Президент Приднестровья Вадим Красносельский призвал правительство активизировать переговоры с Россией, чтобы предоставить всем жителям непризнанной республики возможность получить российское гражданство. Об этом он заявил в своем ежегодном обращении к органам власти.

"Хочу остановиться на базовых глобальных проблемах, которые существуют на сей день. И самая первая - №1 - это получение гражданства Российской Федерации молодыми людьми и теми, кто родился после распада СССР. Такой возможности нет у приднестровских граждан, к сожалению. Точнее, она есть, но не у всех", - сказал президент.

Он поручил местному парламенту и правительству "активизировать работу в этом направлении".

По разным данным, в Приднестровье проживают порядка 220 тыс. граждан РФ.