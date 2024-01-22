СМИ: талибы арестовали 14 человек, причастных к теракту в провинции Нимроз

По данным газеты "Хашт-э субх", некоторые из них являются предпринимателями из города Зарандж

ДУБАЙ, 22 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы движения "Талибан" (запрещено в РФ) задержали 14 человек по подозрению в причастности к теракту, произошедшему 14 января в провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Об этом сообщила газета "Хашт-э субх" со ссылкой на местные источники.

По их информации, некоторые из арестованных являются предпринимателями из города Зарандж, являющегося центром провинции Нимроз. Движение "Талибан" официально пока не сообщало о факте задержания.

14 января трое сотрудников служб безопасности Афганистана пострадали в результате нападения террориста-смертника в провинции Нимроз. По словам представителя министерства внутренних дел правительства талибов, нападавший намеревался взорвать здание администрации провинции.