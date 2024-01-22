Послы Ирана и Пакистана вернутся к исполнению обязанностей 26 января

По данным пакистанского МИД, "по приглашению министра иностранных дел Джалила Аббаса Джилани министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян 29 января 2024 года совершит визит в Пакистан"

ИСЛАМАБАД, 22 января. /ТАСС/. Посол Ирана в Исламабаде, а также глава дипмиссии Пакистана в Тегеране вернутся к исполнению своих обязанностей с 26 января. Об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств двух стран, опубликованном на сайте пакистанского МИД.

"По итогам телефонного разговора между министрами иностранных дел Пакистана и Исламской Республики Иран была достигнута договоренность о том, что послы обеих стран могут вернуться на свои посты к 26 января 2024 года", - отмечается в тексте.

Кроме того, согласно заявлению, "по приглашению министра иностранных дел Джалила Аббаса Джилани министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян 29 января 2024 года совершит визит в Пакистан".

Вооруженные силы Ирана 16 января нанесли удар по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм" на пакистанской территории. При проведении операции использовались беспилотники и ракеты. МИД Пакистана осудил удар, назвав его нарушением воздушных границ страны, которое может повлечь за собой серьезные последствия. 17 января пакистанские власти приняли решение об отзыве своего посла Мухаммада Мудасира Типу из Тегерана. Они также заявили, что посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могхаддам, который в то время находился на родине, пока может не возвращаться в Исламабад.

18 января пакистанский МИД проинформировал, что ВС республики провели антитеррористическую операцию, в ходе которой были нанесены удары по укрытиям экстремистов в иранской провинции Систан и Белуджистан. По данным властей региона, в результате этой атаки погибли 10 человек, в том числе 4 ребенка.