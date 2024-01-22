Не менее 40 человек погибли при обстрелах города Хан-Юнис на юге сектора Газа

По информации телеканала Al Jazeera, десятки палестинцев получили ранения

КАИР, 22 января. /ТАСС/. По меньшей мере 40 человек погибли в результате израильских обстрелов города Хан-Юнис, расположенного на юге сектора Газа. Как передает телеканал Al Jazeera, тела погибших доставлены в городской медицинский комплекс им. Насера.

По информации телеканала, десятки палестинцев получили ранения, множество тел погибших остается на местах обстрелов.

Пресс-служба правительства палестинского анклава сообщает, что израильские силы атаковали пять центров размещения перемещенных лиц в Хан-Юнисе, где находились по меньшей мере 30 тыс. человек. Как отмечается в заявлении, опубликованном в телеграм-канале пресс-службы, армия Израиля "утверждала, что это безопасные центры, и призывала мирных граждан укрываться там, а затем совершила нападения, унесшие жизни многих людей". Точное число погибших в заявлении не приводится.