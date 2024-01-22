Зеленский подписал указ о так называемых исторически населенных украинцами территориях РФ

Президент Украины назвал это "возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, "направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации", поскольку этой идентичности якобы угрожает опасность.

"Сегодня мною подписан указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Он назвал это "возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего".

Как говорится в указе, опубликованном на сайте президента, кабинету министров "поручено разработать и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях - на Кубани, в Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации".

В частности, указом предлагается проработать вопрос о "преступлениях", якобы совершенных против украинцев, которые проживают либо проживали на указанных территориях, "о принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях". Также поручается создать центр по изучению этих аспектов.

Кроме того, в тексте документа идет речь о подготовке и проведении мероприятий, "направленных на развенчивание российских мифов об Украине". Поручается совместно с Национальной академией наук Украины подготовить и распространить на Украине и в мире материалы "о более чем тысячелетней истории украинского государства, об исторических связях земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды", а также внедрить эти материалы в учебные программы.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Об украинском национализме

После госпереворота 2014 года на Украине в качестве идеологической основы государства был выбран наиболее радикальный вариант украинского национализма. В его основе пересмотр истории, героизация самых одиозных фигур националистического движения, в частности сотрудничавших с нацистской Германией членов УПА и ОУН (Украинская повстанческая армия и Организация украинских националистов, запрещены в РФ), которые были виновны в массовых убийствах поляков, евреев, украинцев и русских. Именами лидера боевиков ОУН Степана Бандеры и главнокомандующего УПА, гауптштурмфюрера войск СС Романа Шухевича на Украине называют улицы, устанавливают им памятники, проводят факельные шествия.

Русофобия на протяжении последних лет была возведена в ранг государственной политики. С мая 2015 года в стране действует закон о декоммунизации, запрещающий коммунистическую пропаганду и символику. На практике власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего советского, но и от всего, что напоминало бы о вековых связях Украины и России. В стране не только уничтожают памятники и переименовывают улицы, но и запрещают советские и российские фильмы и книги.

С 2014 года власти Украины последовательно проводят политику вытеснения русского языка из всех сфер жизни. Первым шагом Верховной рады после госпереворота стала отмена закона, предоставлявшего русскому языку и языкам нацменьшинств статус региональных. Именно отмена этого закона вызвала на востоке Украины, где преобладает русскоязычное население, волну протеста, переросшего в многолетний вооруженный конфликт.

Все последующие годы власти страны принимали законы, ущемляющие право русскоязычного населения на использование родного языка. Новый закон об образовании полностью перевел процесс преподавания в стране на украинский язык. Закон о госязыке, который был подписан президентом Петром Порошенко за пять дней до истечения полномочий, закрепил обязательное использование украинского языка в публичной сфере и ввел штрафы за его нарушение. Нынешний президент страны Владимир Зеленский продолжает политику, направленную на ущемление русскоязычного населения Украины.