Глава Приднестровья поручил силовикам активизировать работу по предотвращению терактов

К этому вопросу надо относиться со всей серьезностью, сказал президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский

КИШИНЕВ, 22 января. /ТАСС/. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский поручил силовым структурам активизировать работу по предотвращению диверсий и терактов.

"Активизировать деятельность по получению упреждающей информации о военных угрозах, выявлению и купированию угроз диверсионно-террористических и экстремистских проявлений в Приднестровье. К этому вопросу надо относиться со всей серьезностью. Те террористические атаки, которые нам удалось предотвратить в прошлом году наверное, изменили бы жизнь Приднестровья, перевернули бы ее. Поди знай, какие были бы последствия", - сказал он в своем ежегодном обращении к органам государственной власти, которое опубликовала его пресс-служба.

В апреле 2022 года в Приднестровье произошла серия терактов. Они начались с обстрела из гранатометов здания МГБ, были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов. В ходе терактов никто не пострадал. Однако уже в марте 2023 года Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило об аресте двух подозреваемых, которые готовили теракт в отношении руководителей республики и миссии ОБСЕ в Молдавии. Организаторы планировали привести в действие в центре Тирасполя заложенное в автомобиле взрывное устройство. Красносельский привел тогда данные следствия, что диверсия была санкционирована и подготовлена Службой безопасности Украины.