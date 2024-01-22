Число задержанных палестинцев на Западном берегу Иордана с 7 октября превысило 6 тыс.

Палестинская комиссия по делам заключенных утверждает, что "кампании оккупационных сил сопровождаются массовыми рейдами, жестокими избиениями и угрозами в адрес задержанных и их семей"

КАИР, 22 января. /ТАСС/. Число задержанных израильскими силовиками палестинцев на Западном берегу реки Иордан с 7 октября 2023 года возросло до 6 195. Об этом сообщила палестинская комиссия по делам заключенных.

По ее данным, за минувшую ночь задержаны "по меньшей мере 25 граждан на Западном берегу". Операции по задержанию подозреваемых, по версии Израиля, в причастности к террористической деятельности были сосредоточены в провинциях Хеврон и Дженин, единичные кампании прошли в других районах, в частности в Наблусе, Рамалле и Иерусалиме. Таким образом, "общее число задержаний после 7 октября возросло до 6 195", подчеркивается в заявлении, опубликованном на официальной странице комиссии в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Палестинская комиссия по делам заключенных утверждает, что "кампании оккупационных сил сопровождаются массовыми рейдами, жестокими избиениями и угрозами в адрес задержанных и их семей".