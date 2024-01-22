Отставной генерал ВСУ заявил, что системы РЭБ ВС РФ быстро учатся глушить любые дроны

Сергей Кривонос пояснил, что российские специалисты быстро делают выводы о новых видах вооружений, которые используют ВСУ, это в полной мере касается и беспилотников

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские специалисты радиоэлектронной борьбы быстро находят способы подавлять сигналы даже самых продвинутых беспилотников ВСУ. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

"Какой бы ни был суперкрутой дрон, через три месяца уже он утрачивает актуальность и новизну. Россияне находят на него активное противодействие, в том числе вырабатывают новые подходы и используют мощные системы РЭБ, которые у них есть. Поэтому нам надо понимать, что можно выпустить миллион дронов, а эти дроны на тот момент могут морально и физически устареть", - сказал Кривонос в интервью украинскому телеканалу "Прямой".

Он пояснил, что российские специалисты быстро делают выводы о новых видах вооружений, которые используют ВСУ, это в полной мере касается и беспилотников.В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах произвести в стране в 2024 году 1 млн беспилотников. В свою очередь Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сначала заявил, что эта цель вполне достижима. Однако затем предложил соотечественникам самим покупать детали и собирать FPV-дроны дома. Участникам проекта предоставят доступ к онлайн-лекциям и перечень компонентов, инструментов и материалов, которые необходимо приобрести самостоятельно.