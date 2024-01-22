На Украине число уголовных дел в военной сфере выросло за год более чем в четыре раза

Генпрокурор страны Андрей Костин отметил, что семи должностным лицам Минобороны предъявлены обвинения в коррупции, "среди них одиозные чиновники, которые закупали некачественные бронежилеты"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Свыше 220 уголовных дел возбуждено на Украине в 2023 году по фактам коррупции и правонарушений в сфере воинского учета. Об этом сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин на брифинге в агентстве Укринформ.

По его словам, в 2023 году было "возбуждено более 220 уголовных дел по фактам коррупции и правонарушений в сфере воинского учета, это более чем в четыре раза больше, чем в 2022 году".

"За прошлый год и в январе этого года предъявлены обвинения в совершении уголовных правонарушений 189 военнослужащим и сотрудникам военкоматов, что втрое больше, чем годом ранее", - указал Костин. Генпрокурор отметил, что семи должностным лицам Минобороны предъявлены обвинения в коррупции, "среди них одиозные чиновники, которые закупали некачественные бронежилеты".

Коррупционные скандалы вокруг поставок в военное ведомство снаряжения и продуктов привели в сентябре прошлого года к отставке министра Алексея Резникова и увольнению всех его заместителей. Возглавивший министерство Рустем Умеров назвал борьбу с коррупцией одной из своих главных задач.

Как отмечали многие украинские аналитики, истории с непрозрачными закупками не только понижали рейтинги украинских властей внутри страны, но и негативно влияли на отношения Киева с западными партнерами, от финансовой и военной помощи которых он зависит. Запад активно настаивает на искоренении коррупции и демонстрации реальных результатов. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский был вынужден заменить Резникова.