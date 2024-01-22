Представитель хуситов заверил, что суда РФ не подвергаются атакам в Красном море

Мухаммед аль-Бахити отметил, что это касается всех судов, за исключением тех, которые связаны с Израилем

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Член политбюро "Ансар Аллах" (хуситы) Мухаммед аль-Бахити утверждает, что хуситы не намерены атаковать российские, китайские, а также и германские суда в Красном море.

"Китайские и российские суда не находятся под нашим прицелом. Они не являются целями. Как и германские", - заявил он в интервью телеканалам RTL и NTV. По словам представителя хуситов, это касается всех судов, "конечно, за исключением тех, которые связаны с сионистским режимом Израиля".

Одновременно, как пишет NTV, аль-Бахити заявил о намерении "Ансар Аллах" расширить военные акции после ударов США и Великобритании по целям в Йемене. Он утверждал, что "возможны атаки и на военные корабли".

"Наши военные операции будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится геноцид в Газе и пока население не получит продукты питания, медикаменты и горючее", - сказал аль-Бахити. "Наша цель - не топить грузовые суда, но в большей степени вынудить их изменить курс, чтобы повысить для компаний экономические издержки", - пояснил он, добавив, что тем самым хуситы намерены повысить давление на Израиль. "Все страны должны действовать, прилагая те же силы, что и мы, с целью остановить преступления <...> в Газе. Мы действуем честно", - заявил представитель хуситов.