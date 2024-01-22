Военные расходы госбюджета Украины в 2023 году превысили $49 млрд

Дефицит бюджета страны составил $54,75 млрд

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Украина направила в 2023 году из госбюджета на военные расходы 1,844 трлн гривен ($49,14 млрд). Об этом сообщил Минфин страны.

"Безопасность и оборона остаются абсолютным приоритетом и самой крупной статьей расходов госбюджета. В 2023 году общий фонд госбюджета в сфере безопасности и обороны составил 1,844 трлн гривен, или 60,8% от общей суммы расходов фонда", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как отмечает министерство, эти средства были направлены на приобретение военной и специальной техники, оружия, боеприпасов, средств обороны, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продовольствия, а также на финансовое обеспечение военнослужащих и медицинское страхование. По утверждению ведомства, расходы сектора безопасности и обороны финансируются "только правительством за счет налоговых поступлений и военных облигаций".

Дефицит бюджета Украины в 2023 году составил $54,75 млрд. При этом большая часть его покрыта за счет западной помощи. Как сообщал в ноябре прошлого года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, с начала конфликта союзники Киева предоставили Украине $161 млрд помощи.

На 2024 год запланированы доходы в размере $49 млрд, расходы - $92,9 млрд, дефицит - $43,9 млрд. На военные нужды планируется направить около $46,9 млрд.