В Киеве вновь позвали Орбана посетить Украину

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что в вопросе вступления Украины в Евросоюз "многое будет зависеть от самого ЕС, его реформ, выборов и председательства Венгрии"

ПАРИЖ, 22 января. /ТАСС/. Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина предложила премьер-министру Венгрии Виктору Орбану посетить страну, чтобы оценить обстановку.

"Нужно, чтобы Виктор Орбан увидел, как выглядит Украина сегодня. Его давно приглашают на Украину, а он не был там уже десять лет. Возможно, не был ни разу с тех пор, как стал премьер-министром. Лучший способ начать что-то менять - сделать так, чтобы он увидел страну, о которой говорит <...>. Господин Орбан, приезжайте и посмотрите, что представляет собой Украина", - сказала Стефанишина в интервью французскому журналу Le Point.

Вице-премьер добавила, что в вопросе вступления Украины в Евросоюз "многое будет зависеть от самого ЕС, его реформ, выборов и председательства Венгрии". "Все это может как ускорить процесс [присоединения Украины к ЕС], так и задержать его", - отметила Стефанишина, подчеркнув, что вопросы, которые поднимает Орбан, вполне закономерны и что Европе нужно на них ответить.

На саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина пока не готова к вступлению в сообщество, поскольку не выполнила необходимые для этого условия, а сам ЕС не обладает достаточными для этого финансовыми ресурсами. Тем не менее ему не удалось переубедить лидеров остальных 26 стран ЕС, которые приняли решение о начале переговоров с Украиной о вступлении. При этом главы государств сообщества не смогли достичь договоренности о выделении Украине 50 млрд евро на следующие четыре года, что потребовало бы от них внесения дополнительных взносов в бюджет Евросоюза. Переговоры были продлены, эта тема может стать главной на внеочередном саммите ЕС 1 февраля 2024 года.