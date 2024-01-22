Фицо считает, что Украина должна отдать часть территорий в пользу России

Премьер-министр Словакии назвал Украину находящимся "под абсолютным влиянием США" государством

БРАТИСЛАВА, 22 января. /ТАСС/. Украине придется пойти на компромисс в вопросе территориальных уступок для завершения конфликта. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, слова которого привел новостной портал aktuality.sk.

"Они должны прийти к какому-то компромиссу, который будет очень болезненным для обеих сторон. Что они ждут? Что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это же нереально", - привел портал слова Фицо.

Словацкий премьер назвал Украину государством, находящимся "под абсолютным влиянием США". Фицо, согласно порталу, "также намекнул, что [Украина] должна будет отказаться от части своей территории в пользу России".

Фицо в среду встречается в Ужгороде с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Он проинформирует его, как сообщили словацкие СМИ ранее, что Словакия не будут поставлять оружие Украине и не поддерживает ее планы присоединиться к НАТО. Братислава готова воспользоваться правом вето в Североатлантическом альянсе, так как возможное вступление Киева в блок может стать "фундаментом Третьей мировой войны".