Польша присоединилась к инициативе G7 о гарантиях безопасности для Украины

Премьер-министр страны Дональд Туск сообщил, что декларация призвана "мобилизовать демократические страны для оказания поддержки Украины"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Польша присоединилась к инициативе государств Группы семи (G7) о гарантиях безопасности для Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск на пресс-конференции по итогам состоявшихся в Киеве переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляция велась в соцсетях канцелярии польского премьера.

"Польша присоединилась сегодня к декларации группы G7, которая была сформулирована в Вильнюсе во время саммита НАТО и призвана мобилизовать демократические страны для оказания поддержки Украины", - отметил Туск.

В июле на полях саммита НАТО в Вильнюсе G7 приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Документ, в частности, предусматривает содействие Киеву в наращивании значительного военного потенциала. По состоянию на ноябрь 2023 года к инициативе лидеров "семерки" присоединились свыше 30 стран.