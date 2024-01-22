Боррель признал, что контрнаступление Украины не принесло желаемых результатов

По мнению верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, "вместо того, чтобы предлагать примирение", ЕС должен удвоить свои усилия в тех областях, где добился успеха

МАДРИД, 22 января. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что украинское контрнаступление не принесло желаемых результатов.

"Сегодня снова раздается молва о примирении, и мы снова слышим голоса, утверждающие, что победа Украины невозможна и что поддержка Запада не продлится долго", - написал дипломат в статье для газеты El País. При этом он не согласился с подобными оценками. Боррель отметил, что "прошлогоднее украинское контрнаступление не принесло желаемых результатов".

По его мнению, "вместо того, чтобы предлагать примирение", ЕС должен удвоить свои усилия в тех областях, где добился успеха. "Этот процесс должен сопровождаться возрождением европейской оборонной промышленности, - добавил он. - Война на Украине показала, что она (промышленность - прим. ТАСС) даже отдаленно не готова к тому, с чем мы столкнулись, поскольку рассчитана на мирное время".

В этой связи глава дипломатии ЕС выступил за значительное увеличение европейских производственных мощностей. "Хотя расходы на оборону уже выросли на 40% по сравнению с историческим минимумом 2014 года, этот рост происходит недостаточно быстро", - подчеркнул он, обратив внимание на необходимость "выиграть эту гонку" против России.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. 16 января президент России Владимир Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что операция так и не принесла Украине значимых результатов.