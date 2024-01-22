Премьер Болгарии заявил, что новое правительство должно быть сформировано к 6 марта

Николай Денков отметил, что состав будущего кабмина еще не обсуждался

СОФИЯ, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что нынешнее правительство страны подаст в отставку 6 марта, и к этому моменту новое правительство уже должно быть сформировано.

"Мое намерение - сделать так, чтобы 6 марта, когда нынешнее правительство подаст в отставку, был готов новый кабинет министров, состав которого будет представлен на утверждение парламента сразу после того, как соответствующий мандат [на право формирования правительства] будет вручен президентом", - приводит слова Денкова Болгарское телеграфное агентство.

Денков отметил, что некоторые из министров нынешнего правительство устали от постоянных, чаще несправедливых нападок оппозиции. Он уточнил, что состав будущего кабмина еще не обсуждался.

Договоренности о ротационном правительстве Болгарии были достигнуты коалицией партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" с Союзом демократических сил и коалицией политических движений "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" после выборов в парламент 2 апреля 2023 года. Николай Денков был избран главой болгарского правительства 6 июня и должен в марте передать свой пост Марии Габриэль.