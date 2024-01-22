В Палестине рекомендовали игнорировать Нетаньяху, отвергающего двухгосударственное решение

Палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе отметил, что международному сообществу нужно, в частности, работать над прекращением оккупации, над признанием Государства Палестина на основе двусторонних соглашений

РАБАТ, 22 января. /ТАСС/. Международному сообществу не нужно обращать внимание на позицию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства, отвергающих двухгосударственное решение ближневосточного конфликта. Об этом заявил палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе, выступая на заседании правительства в Рамалле.

"Существует серьезная международная активность вокруг двухгосударственного решения (подразумевает мирное сосуществование палестинского и израильского государств - прим. ТАСС). Поэтому мир не должен обращать внимание на позицию Нетаньяху и его правительства, которые отвергают двухгосударственное решение", - цитирует премьера информационное агентство WAFA.

По его словам, международному сообществу нужно "работать над прекращением оккупации [палестинских территорий], над признанием Государства Палестина на основе двусторонних соглашений, а также проголосовать за то, чтобы Палестина стала государством - членом ООН".

Нетаньяху заявил 18 января, что Израиль будет продолжать операцию до тех пор, пока не одержит "решительную победу над [радикальным движением] ХАМАС". Он отверг идею создания палестинского государства и заявил, что довел свою позицию до сведения американской стороны.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.