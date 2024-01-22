Израильтяне смогут находиться в Германии до 26 апреля без продления ВНЖ

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер отметила, что граждане Израиля имеют право находиться без визы в стране 90 дней

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Граждане Израиля смогут находиться на территории Германии без необходимости продлевать временное разрешение на пребывание (ВНЖ) еще три месяца - до 26 апреля 2024 года. Об этом сообщило МВД ФРГ.

"Варварские террористические нападения [боевиков радикального движения] ХАМАС на Израиль 7 октября глубоко потрясли нас. Мы не оставим жителей Израиля в одиночестве и хотим поддержать тех, кто из-за террора со стороны ХАМАС вынужден жить некоторое время у друзей и близких в Германии", - приводятся слова главы МВД ФРГ Нэнси Фезер.

Израильские граждане имеют право находиться без визы в Германии 90 дней.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.