ЦАХАЛ заявил, что с начала конфликта в Газу въехали 12 тыс. грузовиков с медоборудованием

В пресс-службе Армии обороны Израиля отметили, что в координации с международным сообществом продолжают оказывать гуманитарную и медицинскую помощь гражданскому населению анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 января. /ТАСС/. 12 тыс. грузовиков доставили в сектора Газа 1 052 тонны медицинского оборудования с 7 октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"С начала войны в Газу прибыло 12 тыс. грузовиков с 1 052 тоннами медицинского оборудования", - говорится в сообщении.

"В координации с международным сообществом ЦАХАЛ продолжает оказывать гуманитарную и медицинскую помощь гражданскому населению Газы", - добавили в армейской пресс-службе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.