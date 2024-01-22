Туск заявил, что Польша больше не будет поставлять оружие Украине безвозмездно

Варшава не может больше поставлять оружие Киеву безвозмездно, сообщил польский премьер-министр

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Польша не может больше поставлять оружие Украине безвозмездно и будет оказывать Киеву военную помощь на коммерческой основе. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск в ходе своего визита в Киев на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Видеозапись пресс-конференции была размещена в Telegram-канале президента Украины.

"Мы пришли к взаимопониманию по поводу финансирования уже не помощи, потому что была возможна помощь без денег, но понятно, что определенные возможности заканчиваются, - сказал он, касаясь сотрудничества двух стран в военной сфере. - Польша готова поддерживать Украину техникой, будем далее искать совместное финансирование, а также использовать разные коммерческие возможности".

Зеленский в свою очередь сообщил, что Украина будет закупать оружие у Польши в кредит.

В сентябре 2023 года находившийся в то время на посту премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава больше не поставляет Киеву никакого вооружения. Позднее слова Моравецкого пояснил занимавший тогда пост пресс-секретаря польского правительства Петр Мюллер, указав, что власти республики передают Украине только то вооружение, поставки которого были согласованы ранее. После этих заявлений польской стороны украинский министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что Украина продолжает получать оружие из Польши, не уточнив, идет речь о новых поставках или о получении ранее согласованных партий вооружений.