22 января, 14:44
Военная операция на Украине

Венгрия пока не поддержала выделение Украине помощи из Европейского фонда мира

Будапешт не разрешит сделать это, пока не будет урегулирована ситуация вокруг банка OTP, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 22 января. /ТАСС/. Венгрия не позволит Евросоюзу выделить на военную помощь Украине очередной транш из Европейского фонда мира на сумму €500 млн до тех пор, пока не будет урегулирована ситуация вокруг банка OTP. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие во встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

В перерыве совещания венгерские журналисты поинтересовались у него, разрешит ли Венгрия использовать Европейский фонд мира для компенсации затрат стран ЕС на закупки вооружений и боеприпасов для украинской армии. Ранее Будапешт заблокировал выделение восьмого транша из этого фонда на сумму €500 млн евро, поскольку Киев, исключив банк OTP из украинского списка "международных спонсоров войны", так и не дал гарантий, что в него не попадут другие венгерские компании.

"Если нам будут даны гарантии, что Украина не будет дискриминировать большее количество венгерских компаний, что их деятельность не будет подвергнута никаким рискам и что у них не будет никаких проблем, тогда мы будем готовы пересмотреть нашу позицию", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом M1. Он добавил, что планирует обсудить этот вопрос на встрече с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком, которая запланирована на 29 января и пройдет в Ужгороде (Закарпатская область Украины). 

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