Венгрия пока не поддержала выделение Украине помощи из Европейского фонда мира

Будапешт не разрешит сделать это, пока не будет урегулирована ситуация вокруг банка OTP, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 22 января. /ТАСС/. Венгрия не позволит Евросоюзу выделить на военную помощь Украине очередной транш из Европейского фонда мира на сумму €500 млн до тех пор, пока не будет урегулирована ситуация вокруг банка OTP. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие во встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

В перерыве совещания венгерские журналисты поинтересовались у него, разрешит ли Венгрия использовать Европейский фонд мира для компенсации затрат стран ЕС на закупки вооружений и боеприпасов для украинской армии. Ранее Будапешт заблокировал выделение восьмого транша из этого фонда на сумму €500 млн евро, поскольку Киев, исключив банк OTP из украинского списка "международных спонсоров войны", так и не дал гарантий, что в него не попадут другие венгерские компании.

"Если нам будут даны гарантии, что Украина не будет дискриминировать большее количество венгерских компаний, что их деятельность не будет подвергнута никаким рискам и что у них не будет никаких проблем, тогда мы будем готовы пересмотреть нашу позицию", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом M1. Он добавил, что планирует обсудить этот вопрос на встрече с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком, которая запланирована на 29 января и пройдет в Ужгороде (Закарпатская область Украины).