Минздрав сектора Газа заявил, что Хан-Юнис переживает катастрофу в сфере здравоохранения

Многочисленные раненые лежат на полу больницы "Насер", сообщили в ведомстве

РАБАТ, 22 января. /ТАСС/. Военные действия Израиля привели к катастрофе в области здравоохранения в городе Хан-Юнис, расположенном на юге сектора Газа. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства здравоохранения палестинского анклава.

"Ситуация в сфере здравоохранения в Хан-Юнисе катастрофическая. Многочисленные раненые лежат на полу больницы "Насер". Оккупационные силы [Израиля] препятствуют движению машин скорой помощи. Трудности с доставкой раненых в больницу создают угрозу для их жизни", - отметили в ведомстве.

По его данным, за минувшие сутки в секторе Газа погибли 190 человек, еще 340 получили ранения. "Некоторые пострадавшие все еще находятся под завалами и на дорогах. Бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут до них добраться", - добавили в Минздраве.

Хан-Юнис в последние недели регулярно подвергается израильским артиллерийским обстрелам и ударам авиации.