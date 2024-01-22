МИД Польши заявил об отказе от подачи иска в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе под Смоленском

Одна из сторон соглашения о намерениях прекратила свое существование, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши заявило, что отказывается от подачи иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу об авиакатастрофе под Смоленском. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

"В письме о намерениях стороны заявили о готовности сотрудничать в подготовке межгосударственного иска против России для подачи в Европейский суд по правам человека "в связи с авиационным происшествием с участием самолета Ту-154М в районе аэропорта Смоленск на территории Российской Федерации 10 апреля 2010 года. <...> В связи с ликвидацией по решению министра национальной обороны от 18 декабря 2023 года подкомиссии по расследованию авиакатастрофы одна из сторон соглашения о намерениях прекратила свое существование. В этой ситуации министр иностранных дел предоставил прокурору Бену Эммерсону информацию о прекращении действия письма о намерениях и отказе от его реализации", - отмечается в тексте.

Ранее Министерство национальной обороны Польши создало группу для изучения деятельности подкомиссии, занимавшейся повторной проверкой обстоятельств авиакатастрофы 10 апреля 2010 года.

Авиакатастрофа под Смоленском

Самолет Ту-154М разбился утром 10 апреля 2010 года под Смоленском в условиях густого тумана. В результате погибли все 96 человек, находившиеся на борту, включая президента Польши Леха Качиньского и его супругу Марию. Высокопоставленная польская делегация летела в Катынь для проведения траурных мероприятий.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях.

В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения воздушного судна названы ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS. Польские эксперты пришли к выводу, что причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг.

В октябре 2015 года к власти в Польше пришла правая партия "Право и справедливость". Новое правительство заявило о недостаточно тщательном изучении всех обстоятельств трагедии прежним руководством страны. В начале марта 2016 года решением бывшего тогда главой Минобороны Антония Мачеревича (2015-2018) была возобновлена работа правительственной комиссии по расследованию авиационных происшествий, которая еще в 2011 году закрыла дело об авиакатастрофе.

В апреле 2019 года возглавивший к этому моменту комиссию Мачеревич сообщил, что лаборатория, близкая к Минобороны Великобритании, якобы обнаружила на обломках Ту-154 частицы взрывчатого вещества. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отвергла доводы британских экспертов.