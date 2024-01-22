ЦИК Белоруссии получил приглашение направить наблюдателей на выборы президента РФ

По словам председателя белорусской ЦИК Игоря Карпенко, в настоящее время проходит подготовка документов для направления в ЦИК России

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии получила приглашение направить наблюдателей на выборы президента России. Об этом сообщил председатель белорусской ЦИК Игорь Карпенко.

"Могу сказать, что пришло приглашение на ЦИК Беларуси поучаствовать в наблюдении за выборами президента Российской Федерации. <...> Сейчас мы тоже готовим соответствующие документы для направления в ЦИК России", - сказал он журналистам.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.