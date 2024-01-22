Новым председателем ПАСЕ стал греческий экс-госминистр Русопулос

Его поддержали все пять основных партий Парламентской ассамблеи Совета Европы

АФИНЫ, 22 января. /ТАСС/. Бывший греческий госминистр Тедорос Русопулос избран новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Греция желает ему продуктивной работы. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

По его словам, на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, которое недавно прошло в Страсбурге, Русопулос был единогласно избран новым председателем ПАСЕ.

"Русопулоса поддержали все пять основных партий Парламентской ассамблеи, и другой кандидатуры не было, - сказал Маринакис. - Принятие на себя этих важных обязанностей греческим политиком, причем фактически впервые, является еще одним подтверждением укрепления имиджа нашей страны за рубежом и свидетельствует о доверии наших европейских партнеров к политике нашей страны, признании ее авторитета, важных реформ, которые реализуются, и инициатив, которые предпринимаются в сфере правового государства и прав человека".

"Мы желаем новому председателю хорошей и продуктивной работы и всяческих успехов в его новых обязанностях", - подчеркнул Маринакис.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис написал в X, что "Теодорос Русопулос - первый греческий политик, избранный председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы, причем единогласно". "Его избрание - большая честь для нашей страны. Желаю ему всяческих успехов в его новых обязанностях!" - добавил Мицотакис.

60-летний Теодорос Русопулос был госминистром и официальным представителем греческого правительства с 7 марта 2004 года по 23 октября 2008 года, а также одним из ближайших помощников бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса. В 2019 году избран членом парламента Греции.