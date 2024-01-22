В Венгрии по-прежнему выступили против переговоров ЕС с Украиной о членстве

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отметил, что страна "никоим образом не хочет участвовать в этом и брать на себя какую-либо ответственность" за последствия такого решения

БУДАПЕШТ, 22 января. /ТАСС/. Венгрия по-прежнему убеждена, что решение Евросоюза начать переговоры с Украиной о приеме в ряды сообщества было ошибочным. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"В конце прошлого года Европейский совет принял плохое решение начать переговоры о вступлении с Украиной", - сказал глава МИД, находящийся в Брюсселе на встрече со своими коллегами из стран ЕС. Он подчеркнул, что Венгрия "никоим образом не хочет участвовать в этом и брать на себя какую-либо ответственность" за последствия такого решения. "Мы по-прежнему будем занимать эту позицию, хотя понимаем, что другие попытаются ее дискредитировать", - отметил Сийярто, беседуя с журналистами в перерыве совещания.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не смог убедить лидеров других государств в необходимости воздержаться от переговоров с Украиной, которая, по его мнению, пока не готова к вступлению в сообщество. В то же время он не стал препятствовать 26 другим членам ЕС и вышел из зала, когда они выносили решение по этому вопросу, требовавшему единогласного вердикта. После этого Орбан заявил, что переговоры с Украиной о вступлении будут продолжаться очень долго, а если Венгрия увидит, что этот процесс наносит ущерб ее интересам, то сможет его остановить.