Голландский суд приговорил просирийского бойца к 12 годам тюрьмы за военные преступления

По мнению суда, осужденный занимал одну из руководящих должностей в бригаде "Аль-Кудс", воевавшей в Сирии на стороне правительства и состоящей преимущественно из палестинских беженцев

ГААГА, 22 января. /ТАСС/. Окружной суд Гааги признал бойца из поддерживающей сирийское правительство группировки виновным в военных преступлениях и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Об этом говорится в решении инстанции.

По мнению суда, осужденный Мустафа А. занимал одну из руководящих должностей в бригаде "Аль-Кудс", воевавшей в Сирии на стороне правительства и состоящей преимущественно из палестинских беженцев. Его признали виновным в различных военных преступлениях и преступлениях против человечности, в том числе в пытках, бесчеловечном обращении и незаконных арестах, совершенных в 2011-2017 гг. "Это крайне серьезные международные преступления, - отмечается в решении. - В данном случае суд приговаривает обвиняемого к 12 годам тюремного заключения".

Это решение стало первым случаем, когда голландский суд осудил кого-либо за преступления, совершенные в ходе боевых действий на стороне правительства президента Башара Асада в войне в Сирии. Ранее несколько подобных приговоров было вынесено в Германии.

"Голландские судьи имеют право выносить решения по таким вопросам, поскольку они касаются международных преступлений, а этот человек сейчас находится в Нидерландах, - отметили в суде. - Осужденный приехал в Нидерланды в 2020 году. В том же году в полицию поступила информация о его возможной причастности к бригаде "Аль-Кудс", после чего в мае 2022 года он был арестован".