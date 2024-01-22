В Клайпеду зашли четыре корабля группы постоянной готовности ВМС НАТО

Эта группа ВМС может быть задействована в кризисных ситуациях

ВИЛЬНЮС, 22 января. /ТАСС/. Четыре корабля из состава группы постоянной готовности ВМС НАТО зашли в Клайпедский государственный морской порт Литвы. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"Визит кораблей стран - членов НАТО, входящих в важную боевую единицу Североатлантического альянса, подчеркивает прочность связей Литвы с НАТО и признание нашего важного места в альянсе", - говорится в сообщении.

В литовский порт зашли фрегаты Испании Almirante Juan De Borbon и Италии Luigi Rizzo, а также корабли логистического обеспечения Cantabria (Испания) и Bonn (Германия).

Группа ВМС постоянной готовности сформирована из делегируемых в нее кораблей стран - членов НАТО. Они выполняют текущие задачи командования, а также могут быть задействованы в кризисных ситуациях.