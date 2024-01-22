Китай призывал к возобновлению переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине

Мир не может быть достигнут за счет постоянной отправки вооружений на поле боя, отметил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь

ООН, 22 января. /ТАСС/. Китай призывает как можно скорее возобновить переговоры по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

"Переговоры необходимо возобновить как можно скорее, - сказал он на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН по западным поставкам вооружений на Украину. - Мир не может быть достигнут за счет постоянной отправки вооружений на поле боя".

Чжан Цзюнь также отметил, что "международное сообщество и ООН должны создать соответствующие условия" для возобновления мирного диалога. "Нельзя отказываться от дипломатических усилий ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул он.

В конце декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад продолжит прибегать к идеологическим нарративам, отказываясь от мирного решения, пока не разрушит Украину. Дипломат отметила, что в последнее время в западном публичном пространстве "то тут, то там" затрагивается тематика переговорного процесса. В этом контексте она напомнила, что ранее представители Евросоюза и США высокого ранга настаивали на том, что ситуация вокруг Украины должна разрешиться на поле боя. Захарова обратила внимание, что Вашингтон и Лондон "руками [бывшего премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона запретили украинскому руководству ведение переговоров с РФ". Поэтому западные страны теперь не могут открыто говорить о необходимости диалога, указала официальный представитель МИД.