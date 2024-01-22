Парламент Израиля не принял вотум недоверия правительству, поданный оппозицией

За недоверие правительству проголосовали 18 депутатов из 120

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 января. /ТАСС/. Израильский Кнессет (парламент) не одобрил вотум недоверия правительству, поданный оппозицией в свете продолжающейся в секторе Газа военной операции.

Как сообщает издание The Times of Israel, голосование о недоверии кабмину, который возглавляет Биньямин Нетаньяху, было инициировано левоцентристской партией "Авода", находящейся в оппозиции. Представители политической силы обосновали этот шаг тем, что действующее правительство, по их мнению, не справляется с задачей вернуть израильских заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа.

В итоге за недоверие правительству проголосовали только 18 депутатов 120-местного Кнессета, чего было недостаточно для одобрения вотума. Правящая коалиция во главе с правой партией "Ликуд" Нетаньяху голосование бойкотировала, заявив, что "не будет участвовать в политических представлениях в военное время", отмечает The Times of Israel.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.