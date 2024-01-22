Претензии Киева и помощь в кредит. События вокруг Украины

Украина заявила о претензиях на все населенные украинцами территории РФ, а тем временем будет получать оружие у Польши не безвозмездно, как раньше, а покупать в кредит.

США в рамках линии на "тотальную вассализацию" Украины перешли к формированию в этой стране колониальной администрации, которая будет состоять из прошедших обучение на Западе и присягнувших интересам США украинцев, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отбили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, шесть атак на донецком направлении, три атаки на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

На всех направлениях, включая херсонское, южнодонецкое и запорожское, противник за сутки потерял свыше 1 тыс. бойцов, отметили в ведомстве.

Претензии Киева

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором поручил кабмину разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, "в том числе на исторически населенных ими землях - на Кубани, в Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации".

Кроме того, в тексте документа идет речь о подготовке и проведении мероприятий, "направленных на развенчивание российских мифов об Украине".

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал новые территориальные претензии Киева незатейливой пропагандой, вызванной провалом ВСУ на фронте, и сравнил их по адекватности с перспективой присоединить Канаду.

Тотальная вассализация

США в рамках линии на "тотальную вассализацию" Украины перешли к формированию в этой стране колониальной администрации, которая будет состоять из прошедших обучение на Западе и присягнувших интересам США украинцев, заявил директор СВР России Сергей Нарышкин. Он отметил, что США потребовали от украинского президента "убрать под тем или иным предлогом с руководящих госпостов лиц, утративших доверие Белого дома".

По данным СВР, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, министром финансов планируется назначить замруководителя Минфина Александра Каву, министром экономики - нынешнего замглавы этого ведомства Тараса Качку.

Помощь на коммерческой основе

Украина будет закупать оружие у Польши в кредит, сообщил Зеленский по итогам встречи в Киеве с польским премьер-министром Дональдом Туском. По его словам, польский заем станет новой формой сотрудничества двух стран. В свою очередь Туск отметил, что Польша не может больше поставлять оружие Украине безвозмездно и будет оказывать Киеву военную помощь на коммерческой основе.

Польский премьер сообщил также, что обсудил с Зеленским возможности для будущего совместного производства вооружений. Он не привел конкретики, отметив лишь, что Киев и Варшава активно работают над согласованием деталей такого сотрудничества.

Французские наемники

Свыше 300 наемников из Франции прибыли на Украину для участия в боевых действиях с начала спецоперации. Уничтожены около 130 из них, до 170 бойцов покинули украинскую территорию, еще 50 по состоянию на январь оставались в зоне проведения спецоперации, сообщил ТАСС источник. По его словам, иностранные наемники входят в состав Интернационального легиона обороны Украины (ИЛОУ).

Запад и агония Киева

Большинство неангажированных экспертов понимает, что мирному урегулированию на Украине мешает поддержка Западом киевского режима, который находится "в агонии", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Украине.

По его словам, несмотря на полный провал ВСУ на поле боя, западные покровители киевского режима "продолжают подталкивать его с маниакальной настойчивостью к продолжению бессмысленного военного противостояния".

Тем временем, считает Лавров, в стремлении максимально нажиться на конфликте ответственные лица в Киеве просто перепродают часть поставленного Запада оружия на черном рынке.

Европейская задолженность

Евросоюз накопил долг по компенсациям для стран - членов сообщества, поставлявших вооружения Украине, в размере €7,16 млрд, сообщила испанская газета El País со ссылкой на документ Службы внешних связей сообщества.

По ее версии, зависимость Украины от западного оружия становится все более острой. Брюссель завершает работу над созданием фонда помощи Украине - специального инструмента, предназначенного для обеспечения этой страны оружием и обучения ее солдат. Речь идет о выделении €5 млрд в год. Отмечается, что инициатива также установит ставки по компенсации для членов сообщества за поставляемые на Украину материалы.