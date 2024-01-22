В ООН призвали расследовать обстоятельства удара по Донецку

При этом в заявлении нет прямого осуждения атаки, а также отсутствует прямое указание на ответственность ВСУ за гибель людей

ЖЕНЕВА, 22 января. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) высказалось за проведение тщательного независимого расследования удара по Донецку. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в Женеве.

"Крайне важно провести тщательное, оперативное и независимое расследование для установления фактов и ответственности за это нападение", - отметили в УВКПЧ. "Расследование должно установить, нарушило ли это нападение применимое право, касающееся ведения боевых действий <…>", - подчеркнули в управлении.

В заявлении, вместе с тем, нет прямого осуждения атаки, а также отсутствует прямое указание на ответственность ВСУ за гибель людей. Некоторые его пассажи носят противоречивый характер. В частности, УВКПЧ утверждает, что "сожалеет о гибели мирных жителей" в результате атаки Донецка. Вместе с тем далее в документе сказано: "В настоящее время мы проверяем предварительные сообщения, которые указывают на то, что в результате атаки погибли мирные жители".