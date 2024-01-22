Хуситы заявили об ударе по грузовому судну ВМС США в Аденском заливе

Военный представитель движения Яхья Сариа отметил, что речь идет о корабле Ocean Jazz

ДУБАЙ, 22 января. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало в Аденском заливе грузовое судно Ocean Jazz, идентифицировав его как принадлежащее Военно-морским силам (ВМС) США. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели в Аденском заливе операцию против американского военного грузового судна Ocean Jazz, по которому был нанесен удар противокорабельными ракетами", - говорится в заявлении Сариа, опубликованном на его странице в X (ранее Twitter).

Как подчеркнул представитель движения, атака стала ответом на удары США и Великобритании по территории Йемена. Он также заявил, что хуситы "продолжат препятствовать заходу израильских судов в порты оккупированной Палестины до тех пор, пока не прекратятся агрессия против палестинского народа и блокада сектора Газа".

Согласно данным сервиса Marine Traffic, судно для перевозки тяжелых и негабаритных грузов Ocean Jazz под флагом США вышло 5 января из военно-морской базы Рота, которая расположена в испанской провинции Кадис. Последний раз судно передавало данные о своем местоположении 18 января - тогда оно находилось в северной части Красного моря - недалеко от египетской Хургады. Информация о владельце, операторе и порте назначения Ocean Jazz в системе сервиса недоступна.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями атаки были места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов. Впоследствии США стали регулярно наносить удары по ракетным установкам хуситов на территории Йемена. После операции, проведенной 12 января, Великобритания заявила, что не планирует участвовать в дальнейших атаках.