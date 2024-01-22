WSJ: Украине придется пойти на болезненные экономические меры в ближайшие месяцы

Как пишет газета, Киев может оказаться вынужден печатать деньги

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Украина может остаться без средств в течение нескольких месяцев и будет вынуждена принимать болезненные экономические меры, если не получит помощи от США или Европы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских экономистов и чиновников.

Отмечается, что в 2024 году Киев ожидает дефицит бюджета примерно в $40 млрд, $30 млрд из этой суммы Украина планировала покрыть за счет финансирования со стороны США и ЕС. Ни Вашингтону, ни Брюсселю пока не удается согласовать пакеты помощи, в то время как Киеву нужны средства для дальнейшей работы правительства, выплаты зарплат, пенсий и субсидий.

Правительство может быть вынуждено пойти на дополнительные меры для сохранения наличных денег, если западная помощь не поступит в ближайшее время, пишет The Wall Street Journal, добавляя, что задержки военной помощи подорвут усилия Украины на поле боевых действий, учитывая тупик, в котором Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались после неудачного контрнаступления.

В конце концов Киев может оказаться вынужден печатать деньги, считает газета. Издание напоминает, что подобная стратегия уже приводила к экономическому кризису в некоторых странах, включая Венесуэлу.

Дефицит бюджета Украины в 2023 году составил $54,75 млрд. При этом большая часть его покрыта за счет западной помощи. Как сообщал в ноябре 2023 года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, с начала конфликта союзники Киева предоставили Украине $161 млрд помощи.

На 2024 год запланированы доходы в размере $49 млрд, расходы - $92,9 млрд, дефицит - $43,9 млрд. На военные нужды планируется направить около $46,9 млрд.