Главы МИД стран ЕС согласились, что нужно усиливать поддержку Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что нужно делать все для того, чтобы защитить себя

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласились, что поддержку Украины необходимо усиливать, а не ослаблять. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Министры согласились, что сейчас не время ослаблять поддержку Украины, но наоборот - делать больше и быстрее: финансово, военно, в обучении солдат и всем, что надо Украине, чтобы защитить себя", - сказал он.

Боррель выразил надежду, что страны ЕС смогут в скором времени согласовать выделение Украине €5 млрд военной помощи. "Я надеюсь, что мы достигнем соглашения по €5 млрд в рамках Европейского фонда мира, чтобы учредить фонд помощи Украине. Мы представили предложение странам-членам, чтоб рассказать, как этот фонд будет работать", - добавил он.

Боррель также сообщил, что в первую или вторую неделю февраля поедет на Украину.