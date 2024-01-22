22 января, 17:22,
обновлено 22 января, 18:03
Военная операция на Украине

Главы МИД стран ЕС согласились, что нужно усиливать поддержку Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что нужно делать все для того, чтобы защитить себя

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласились, что поддержку Украины необходимо усиливать, а не ослаблять. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Министры согласились, что сейчас не время ослаблять поддержку Украины, но наоборот - делать больше и быстрее: финансово, военно, в обучении солдат и всем, что надо Украине, чтобы защитить себя", - сказал он.

Боррель выразил надежду, что страны ЕС смогут в скором времени согласовать выделение Украине €5 млрд военной помощи. "Я надеюсь, что мы достигнем соглашения по €5 млрд в рамках Европейского фонда мира, чтобы учредить фонд помощи Украине. Мы представили предложение странам-членам, чтоб рассказать, как этот фонд будет работать", - добавил он.

Боррель также сообщил, что в первую или вторую неделю февраля поедет на Украину. 

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