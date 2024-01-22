Генсек ООН выступит 23 января на заседании Совбеза по Ближнему Востоку

Антониу Гутерриш ранее посетил Уганду для участия в саммите Движения неприсоединения, а также саммите "Группы 77 плюс Китай"

ООН, 22 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь вернулся в Нью-Йорк. Он приземлился несколько часов назад и завтра выступит на ежемесячном заседании Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Дюжаррик.

Ранее Гутерриш посетил столицу Уганды Кампалу для участия в саммите Движения неприсоединения, а также саммите "Группы 77 плюс Китай".