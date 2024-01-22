22 января, 17:35,
обновлено 22 января, 17:45

Боррель заявил об обеспокоенности ЕС претензиями Алиева на территории Армении

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности отметил, что любое нарушение армянского суверенитета будет встречено серьезными последствиями для Баку

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Евросоюз обеспокоен претензиями президента Азербайджана Ильхама Алиева на территории Армении, любое нарушение армянского суверенитета будет встречено серьезными последствиями для Баку. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Территориальные претензии Алиева вызывают серьезное беспокойство. Любое нарушение армянской территории и суверенитета будет иметь серьезные последствия для наших отношений с Азербайджаном", - сказал он. 

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