Боррель заявил об обеспокоенности ЕС претензиями Алиева на территории Армении

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности отметил, что любое нарушение армянского суверенитета будет встречено серьезными последствиями для Баку

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Евросоюз обеспокоен претензиями президента Азербайджана Ильхама Алиева на территории Армении, любое нарушение армянского суверенитета будет встречено серьезными последствиями для Баку. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Территориальные претензии Алиева вызывают серьезное беспокойство. Любое нарушение армянской территории и суверенитета будет иметь серьезные последствия для наших отношений с Азербайджаном", - сказал он.