Экс-глава КС Молдавии: участие страны в учениях НАТО противоречит конституции

Дмитрий Пулбере отметил, что последствия отказа молдавских властей от политики нейтралитета могут быть непредсказуемыми для страны с учетом военного конфликта между Россией и Украиной

КИШИНЕВ, 22 января. /ТАСС/. Бывший председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере считает, что предстоящее участие молдавских военных в учениях НАТО противоречит основному закону страны, в котором прописан статус постоянного нейтралитета.

"Молдова участвовала в различного рода операциях по поддержанию мира. Но не в военных учениях, которые сейчас планируется провести в феврале на территории Республики Молдова. В данном случае руководство Молдовы нарушает Конституцию, допустив проведение на территории страны вот таких больших учений с участием более 30 стран НАТО", - сказал Пулбере в эфире молдавского телеканала ITV. Он подчеркнул, что последствия отказа молдавских властей от политики нейтралитета могут быть непредсказуемыми для страны с учетом военного конфликта между Россией и Украиной.

"Мы давно встали на сторону одной из сторон конфликта, и последствия могут быть непредсказуемыми. Можно в будущем оказаться целью для дальнейшей эскалации вокруг этого конфликта", - отметил Пулбере.

Ранее радиостанция Свободная Европа сообщила, что Молдавия - единственная страна, не являющаяся членом и кандидатом в члены НАТО, которая примет участие в крупнейших военных учениях Североатлантического альянса со времен холодной войны Steadfast Defender 24. Они пройдут с января по конец мая текущего года с участием 31 страны НАТО, а также Швеции. В сообщении отмечается, что Молдавия, как нейтральная страна, до сих пор никогда не участвовавшая в каких-либо военных маневрах НАТО, присоединится к этим учениям в качестве принимающей стороны в середине февраля.

По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в Североатлантический альянс. Опрос, проведенный по заказу Института европейской политики и реформ, показал, что против отказа от нейтралитета высказались 60% респондентов.

В свою очередь президент Молдавии Майя Санду призвала к сближению с НАТО, отметив необходимость "разбить стереотипы об альянсе", которые, по ее словам, являются "результатом манипуляций и дезинформации России". А премьер Дорин Речан призвал развернуть агитацию о пользе вступления страны в НАТО для населения республики.