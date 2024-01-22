В США надеются на продвижение процесса по вступлению Швеции в НАТО

По словам Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела, чувствуется, что страна выполнила свои обязательства

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на продвижение процесса по вступлению Швеции в НАТО, так она выполнила свои обязательства по этой процедуре. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, комментируя сообщение о том, что парламент Турции может во вторник проголосовать по вопросу о приеме скандинавской страны в альянс.

"Мы давно чувствуем, что она (Швеция - прим. ТАСС) выполнила свои обязательства, и надеемся на дальнейшее продвижение этого процесса", - сказал Пател. Он не стал комментировать сам процесс голосования в турецком парламенте, указав, что это дело турецких депутатов.

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Генеральная ассамблея парламента Турции во вторник может обсудить и провести голосование по протоколу о вступлении Швеции в НАТО.

Комиссия по международным делам турецкого парламента 26 декабря одобрила заявку Швеции о принятии в альянс. Теперь голосование по этому вопросу должно состояться в рамках парламента в целом. Для его утверждения достаточно простого большинства принявших в голосовании депутатов 600-местного парламента. Местные СМИ отмечали, что процесс одобрения может затянуться. Протоколы о вступлении Швеции в альянс на данный момент не ратифицировали только Венгрия и Турция.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее отмечал, что увязывает вопрос одобрения заявки Швеции с принятием Конгрессом США решения о продаже Анкаре истребителей F-16. Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.