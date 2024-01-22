Председатель Генассамблеи ООН осудил удар по Донецку

Дэннис Фрэнсис призвал к полному соблюдению международного права, включая международное гуманитарное право

ООН, 22 января. /ТАСС/. Председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис осудил удар по Донецку и призвал к соблюдению международного гуманитарного права. Об этом ТАСС сообщила его представитель Моника Грейли.

"Председатель Генеральной Ассамблеи осуждает любые атаки против мирного населения и гражданской инфраструктуры, в том числе в Донецке. Председатель [ГА ООН Дэннис] Фрэнсис выражает глубокую обеспокоенность в связи с гибелью и страданиями многих людей в связи с войной. Он призывает к полному соблюдению международного права, включая международное гуманитарное право", - заявила Грейли.