Госдеп сообщил о 23 убитых американцах с начала конфликта на Ближнем Востоке

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что среди них 21 военнослужащий израильской армии, израильский полицейский и 17-летний палестинский юноша

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. По меньшей мере 23 гражданина США погибли в ходе конфликта на Ближнем Востоке с 7 октября 2023 года. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"С 7 октября [2023 года] в результате продолжающегося насилия <...> мы можем подтвердить гибель 23 американских граждан", - сказал Пател. Он уточнил, что среди них 21 военнослужащий израильской армии, один израильский полицейский и 17-летний палестинский юноша, который был убит в минувшие выходные.

Представитель Госдепа также заявил, что США призывают расследовать обстоятельства гибели 17-летнего гражданина США на Западном берегу и привлечь виновных к ответственности.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.