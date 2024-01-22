В ООН ушли от ответа на вопрос о списках погибших в Буче

Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик заявил, что ему нечего сообщить на текущий момент

ООН, 22 января. /ТАСС/. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался от комментария относительно предоставления РФ списка погибших в Буче весной 2022 года.

"Мне нечего сообщить на данный момент", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, связывалась ли украинская сторона с ООН по вопросу предоставления списка.

Ранее на заседании Совета Безопасности ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что всемирная организация несмотря на многочисленные запросы РФ так и не предоставила список. "Лживость и трусость его (киевского режима - прим. ТАСС) покровителей ярко проявилась в подлой инсценировке в апреле 2022 года в Буче, - сказал Лавров. - Наши многочисленные требования предоставить хотя бы имена тех, кто якобы был убит российскими военнослужащими, остаются без какой-либо реакции. Не раз лично обращался на эту тему к генеральному секретарю ООН, но безрезультатно. Судя по всему, ему просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов".

В апреле 2022 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в городе Буче Киевской области по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Он отметил, что Министерство обороны Украины в целях дискредитации военнослужащих РФ и намеренной, заранее спланированной провокации распространило по западным СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей.

Однако известно, в том числе из заявлений главы администрации Бучи от 31 марта 2022 года, что российская армия вышла из населенного пункта еще 30 марта. На видео, которое появилось сразу после выхода российских войск, снятом украинцами и распространенном в социальных сетях, отсутствует информация об убийствах и гибели мирных жителей.