Праймериз Демократической партии США пройдут в штате Нью-Гэмпшир без участия Байдена

По информации The Hill, праймериз демократов в Нью-Гэмпшире, согласно местным законам, традиционно проводятся как минимум на неделю раньше, чем в любом другом штате

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Первичные выборы (праймериз) претендента на выдвижение кандидатом от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах президента США пройдут во вторник в штате Нью-Гэмпшир без участия действующего американского лидера Джо Байдена.

Как поясняет газета The Hill, праймериз демократов в Нью-Гэмпшире, согласно местным законам, традиционно проводятся как минимум на неделю раньше, чем в любом другом штате. Издание отмечает, что Национальный комитет Демократической партии (НКДП), на который Байден опирается в своей предвыборной кампании, ранее выступил за то, чтобы перенести первичные выборы в Нью-Гэмпшире на более поздний срок с тем, чтобы первыми праймериз приняли штаты с более разнообразным с этнической точки зрения населением. Так, в НКДП рассчитывали, что первые в этом году праймериз демократов пройдут 3 февраля в Южной Каролине при участии Байдена.

Руководство Демократической партии в Нью-Гэмпшире отвергло эту идею, заявив, что право первым проводить праймериз демократов закреплено местным законодательством, и НКДП не может изменить его. После этого Байден принял решение не подавать заявку на участие в праймериз в этом штате. По словам представителя предвыборного штаба Байдена, которые приводит The Hill, действующий глава государства, несмотря на отказ участвовать в праймериз в Нью-Гэмпшире, имеет все шансы на выдвижение кандидатом от Демократической партии на общенациональном партийном съезде в августе.

Газета подчеркивает, что Байден считается фаворитом в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов. Помимо него, в борьбе участвуют член Палаты представителей Конгресса Дин Филлипс (демократ штата Миннесота), писательница Марианна Уильямсон и другие. Во вторник в Нью-Гэмпшире также пройдут первичные выборы Республиканской партии, фаворитом на которых считается бывший президент США Дональд Трамп. Его основным конкурентом после выхода из предвыборной гонки бизнесмена Вивека Рамасвами, экс-губернаторов штатов Нью-Джерси и Арканзас Криса Кристи и Асы Хатчинсона, а также губернатора Флориды Рона Десантиса, считается экс-постпред США при ООН, бывший губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года действующий американский лидер, представляющий Демократическую партию, заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Республиканец Трамп, который занимал должность главы государства с 2017 года по 2021 год, сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.