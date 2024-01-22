В Словакии заявили, что Израиль должен принять суверенитет Палестины

Министр иностранных и европейских дел страны Юрай Бланар отметил, что "израильскую сторону необходимо убедить, что пришло время, чтобы она признала двойное решение"

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Израиль должен принять сценарий создания суверенного палестинского государства, а палестинцы должны отвергнуть радикальную группировку ХАМАС. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар по итогам заседания Совета глав МИД стран ЕС.

"Это означает необходимость убедить палестинскую строну, чтобы она нашла иного, чем ХАМАС, политического партнера. ХАМАС после совершенных им террористических нападений [на Израиль] невозможно брать во внимание. Израильскую сторону необходимо убедить, что пришло время, чтобы она признала двойное решение - это означает признание суверенной государственности Палестины", - сказал министр.

Словакия, по его словам, готова содействовать конструктивному диалогу между Израилем и палестинцами с целью поиска скорейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.