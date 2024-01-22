AFP: главу союза журналистов Гвинеи арестовали

По информации агентства, Секу Джамаля Пендессы судили за "участие в несанкционированной демонстрации"

НАЙРОБИ, 22 января. /ТАСС/. Суд Конакри в Гвинее вынес ордер на арест главы Союза журналистов Секу Джамаля Пендессы, которые ранее призвал к демонстрациям протеста против цензуры. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в суде.

Как отмечается, Пендессу судили за "участие в несанкционированной демонстрации". Глава журналистской ассоциации был задержан в пятницу на выходе из суда. Он поехал туда, чтобы поддержать коллег, задержанных днем ранее и впоследствии освобожденных.

Союз журналистов Гвинеи призывал к демонстрациям против ограничения свободы прессы в четверг. Власти предупредили, что не допустят демонстраций, поскольку с 2022 года они запрещены в стране. В последние недели доступ в интернет в Гвинее был ограничен, некоторые телевизионные каналы были исключены из сетки вещания, а радиочастоты были заблокированы.